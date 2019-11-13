أخبار مصر | الأزهر يدين الغارات الإرهابية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين الغارات الإرهابية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد الأزهر الشريف على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
وطالب الأزهر الشريف العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.