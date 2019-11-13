أخبار مصر | "المصريين الأحرار" ينسق مع مسئولي "آير كندا" لإنشاء خطوط كندية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" ينسق مع مسئولي "آير كندا" لإنشاء خطوط كندية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، على نجاح فتح قنوات تواصل بين السفارة المصرية بكندا وشركة آير كندا الشركة الوطنية للطيران الكندي، لبحث ودراسة وجود خطوط جوية لها على أرض مصر، بالتنسيق من المهندس أمير رؤوف مندوب حزب المصريين الأحرار بكندا.

وقال خليل، إنه تم عقد اجتماع مشترك بين ممثلي شركة الطيران الكندي والسفارة المصرية في حضور ممثل المصريين الأحرار.

من جانبه، أكد أمير رؤوف، أن الطرفين توافق من حيث المبدأ علي دراسة الامر وتحديد اجتماع موسع لتناقش بشأن فكرة إيجاد خطوط جوية لطيران كندا الوطني بأرض مصر، موضحًا أن تبني المصريين الأحرار للفكرة منذ فترة لأنها ستأتي بثمار طيبة لخدمة مصر من حيث الحراك السياحي وتفتح أفاق التعاون بين الطيران الوطني الكندى ونظيره المصري من حيث يستخدم السياح "مصر للطيران" لاستكمال زياراتهم للدول الأفريقية الأخري لعدم وجود خطوط كندية بها.

وأشار إلى أن كندا لديها خط جوي في الجزائر منذ فترة ويعمل ثلاثة أيام أسبوعيًا وآخر بالمغرب ويعمل على مدار الأسبوع، ومصر باعتبارها قلب الشرق الأوسط وبوابة افريقيا وجب ان تفتح مجالا ليكون لديها خط مباشر مع الطيران الكندي والاستفادة منه.