شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول بين «السياحة والتعليم» لنشر الوعي السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والتربية والتعليم بشأن نشر ثقافة الوعي السياحي لدى طلاب المدارس.

وقع الاتفاق الوزيران الدكتور طارق شوقي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقالت المشاط، إن الوزارة لديها رؤية لرفع القدرة التنافسية للسياحة وتتضمن الاعتماد على محورسن الاول التنمية البشرية ونشر ثقافة الوعي السياحي ويالتالي نحاول ترسيخ هذا الامر من طلاب المدارس.

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وأضافت، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع، أنه سيتم نشر مفاهيم تساعد على التعامل مع السياح وترسيخ ذلك بريط المناهج بهذا الوعي.

وتابعت: المحور الثاني يتعلق بالبنية التحتية لقطاع السياحة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استمر الاتفاق لشهور وذلك ليس لتعليم الطلاب اماكن المعالم فقط وانما يتعايش مع السياحة وكسفية التعامل مع السياح.

واكد أنه يجب التعلم كيفية جذب الشعب للسياحة وبالتالي نعيد النظر في المناهج وكذلك سيتم الاعلان عن مسابقة سفير السياحة كما سيتم تأسيس مدارش للفندقة.