شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يشارك في المائدة المستديرة بـ«نوفي ساد» بصربيا 15 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في المائدة المستديرة المزمع انعقادها في مدينة نوفي ساد بجمهورية صربيا، عاصمة الشباب الأوروبي لعام 2019، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام ٢٠١٩، ودينا الحاروني ممثلة منتدى شباب العالم.

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تعقد المائدة المستديرة تحت عنوان (نوفي ساد وأسوان عواصم الشباب في أوروبا وإفريقيا) ،وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الإفريقي وممثلون عن الشباب الأوروبي في حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة على أن تخرج المائدة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم.

وتشهد المائدة عددا من الجلسات المتنوعة والمهمة وعلى رأسها جلسة نقاشية بعنوان (أهمية الاستثمار في الشباب) بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والسفير عمرو الجوبلي، سفير مصر في صربيا، بالإضافة إلى ستيفين هيودولين ممثل وفد الاتحاد الأوروبي إلى صربيا.

كما ستعقد جلسة أخرى بعنوان (أفضل الممارسات.. عواصم الشباب في أوروبا وأفريقيا)، وذلك بمشاركة كل من دينا الحاروني، ممثلة منتدى شباب العالم، وفالنتينا

انتيك، رئيس شبكة عواصم الشباب الأوروبي، وسيتم توقيع بروتوكول إنشاء شبكة عواصم الشباب الأوروبي، وذلك بتمثيل كل من نوفي ساد (جمهورية صربيا)، وسالونيك جمهورية اليونان) وكلوج نابوكا (جمهورية رومانيا)، وماريبور (جمهورية سلوفينيا) وبراغ (جمهورية التشيك).