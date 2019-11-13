شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: طلاب المدارس يدعمون «المنتخب الأوليمبي» من المدرجات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رحلات لطلاب المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة وستاد السلام، لتشجيع الفريق الوطني ومساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمساهمة في إنجاح البطولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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جاء ذلك استجابة لدعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي أرسلها إلى وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي لحضور طلاب المدارس مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وقالت الدكتور إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي من منطلق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودورها الريادي في أفريقيا وكذلك تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس وحثهم على تشجيع ومؤازرة المنتخب القومي، وذلك تحت شعار «عودة المدرجات بطلاب المدارس».

وأضافت حسن، أنه تم مخاطبة المديريات التعليمية لحضور طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية مجانًا، حيث حضر مباراة الافتتاح 6 آلاف طالب وطالبة من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنيا والمنوفية) وشهدت المدرجات تواجد مكثف وحضور متميز ومظهر رائع للطلاب والسادة المدرسين والهب تشجيع الطلاب المدرجات مما كان له تأثير إيجابي في فوز الفريق المصري، كما تواجد الطلاب في مباراة مصر وغانا ويجرى حاليًا التنسيق لحضور الطلاب مباراة مصر والكاميرون يوم الخميس المقبل.

وزارة التربية والتعليم تنظم رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة و ستاد السلام لتشجيع الفريق الوطني و مساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وزارة التربية والتعليم تنظم رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة و ستاد السلام لتشجيع الفريق الوطني و مساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وزارة التربية والتعليم تنظم رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة و ستاد السلام لتشجيع الفريق الوطني و مساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

وزارة التربية والتعليم تنظم رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة و ستاد السلام لتشجيع الفريق الوطني و مساندة منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة