شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام »يقرر حفظ الشكوى الخاصة بجريدة «البوابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، بحفظ الشكوى الخاصة بجريدة البوابة نيوز.

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم، أن الإجراءات التب اتخذتها إدارة الجريدة كافية لعدم تكرار هذه الأخطاء التكنولوجية غير المقصودة والتي أسفرت عن إعادة نشر أخبار سبق نشرها.

وثمنت اللجنة معاقبة المسؤولين المهملين بها وتطوير النظام التكنولوجي للموقع الإلكتروني وتعيين مسؤولين لمراجعة ما تم نشره على الموقع.