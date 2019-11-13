شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن مساء اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه، مساء الأربعاء، وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمُشاركة في اجتماع المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولي لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع سيُناقش دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابي وكذا تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية، على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سيشارك أيضاً بواشنطن في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة والعمل على إنهاء الصراع حفاظاً على وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها وشعبها الشقيق.