شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الدكتور محمد فتحي البرادعي على أحد شوارع دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، إعادة تسمية شارع بورسعيد بمدينة رأس البر باسم شارع الدكتور محمد فتحي البرادعي، وذلك تقديرا لجهوده الملموسة والمبذولة للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة خلال فترة توليه قيادة المحافظة خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.

الدكتورة منال مبخائيل محافظ دمياط تكرم الدكتور محمد فتحي البرادعي بإطلاق إسمه علي أحد شوارع رأس البر

وجاء القرار خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة، الأربعاء، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء خالد جاد الله مساعد مدير الأمن، إضافة إلى القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسؤولي المرور والحماية المدنية.