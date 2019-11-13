شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انتشار الذباب في هذا التوقيت من كل عام ظاهرة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الذباب ينتشر بكثافة كل عام في نفس التوقيت بسبب التغييرات المناخية وكثرة وجوده في الأماكن المغلقة يرجع لبرودة الجو الذي يجبر الذباب للاحتماء داخل المنازل والأماكن الأكثر دفئًا، لافتا إلى أن انتشار القمامة وقلة النظافة يعملان على زيادة انتشار الذباب، حيث تتغذي الحشرات وتضع بيضها ورغم أن أنواع الذباب أكثر من 110 ألف نوع، منها الذباب الأسود والذباب الضارب والذباب الرافعة وذباب الروث وذبابة اللحم وذبابة الخل وذباب القرن وذباب الرمل وذباب الشاطئ، إلا أن الذباب المنزلي وذبابة الفاكهة هم أكثر الأنواع ازعاج للكثير من الفلاحين.

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وأضاف «أبوصدام» أن الذباب من الحشرات المزعجة، فبعض أنواع الذباب يتغذى على النباتات ويسبب خسائر كبيرة للمزارعين، والبعض يتغذى على الحيوانات الحية، وبعضها ينقل البكتيريا والفيروسات، مما يتسبب في انتشار أكثر من 60 مرض كمرض الجمرة الخبيثة، والتسمم الغذائي، والتهاب الملتحمة، والتيفوئيد.

وأشار إلى أن الذباب له بعض الفوائد، فهو حلقة مهمة في التوازن البيئي، حيث يساعد في القضاء على بعض الحشرات الضارة، وتساعد بعض أنواع الذباب في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق نقل حبوب اللقاح بين الأزهار.

وأوضح «أبوصدام» أن بعض النباتات تطرد الذباب مثل نبات الريحان وأشجار الكافور وتعد النظافة والتهوية الجيدة من الطرق الجيدة للتخلص من الذباب،

مطالبًا الجهات المعنية للتدخل الفوري للحد من انتشار الذباب والحشرات التي تزعج المواطنين وتنشر الأمراض بردم المستنقعات وتطهير الترع والمصارف وسرعة رفع القمامة والقاذورات وتخصيص أماكن بعيده عن الاحوزة العمرانيه لتجميع مقالب القمامه ورش اماكن انتشار الذباب والحشرات عن طريق سيارات المحليات والاحياء مع توفير المبيدات اللازمه بكميات مناسبة وبالمواصفات الآمنة، بالإضافة إلى نشر التوعية اللازمة لطرق التخلص الآمن من الذباب وكيفية الحفاظ على الصحه العامه وطرق الوقاية من الأمراض التي ينقلها ويتسبب بها الذباب.