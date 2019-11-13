شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تُسلّم جوائز الدورة التأسيسية من «بينالي القاهرة لفنون الطفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة إن «ميلاد بينالي للطفل على أرض مصر يعد حدثًا استثنائيًا نحصد ثماره اليوم بعد مساندة القيادة السياسية لدعم ورعاية الطفل المصري في شتى المجالات وخاصة الثقافية والفنية ايمانا بدورها في بناء الشخصية وتهذيب الوجدان».

وأضافت وزير الثقافة خلال حفل تسليم جوائز الدورة التأسيسية الأولى لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، الذي اقيم بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وجمعية أمسيا للتربية عـن طريق الفن – إفريقيا والشرق الأوسط، الأربعاء، أن «اليوم نعبر لأطفال 19 دولة عن عن تقديرنا لمواهبهم من خلال تكريمهم في رسالة تشجيع لهم بعدد من الجوائز التي تمثل شهادة رسمية بان المستقبل لهم ووجهت التحية والتقدير لجميع الاطفال الذين شاركوا في البينالي وخاصة ذوى القدرات الخاصة الذين أضفوا عليه طاقة إيجابية وخيال».

وقامت وزير الثقافة بتسليم الجوائز للفائزين وجاءت كالتالي:

أولًا فئة 4: 5 سنوات: فاز بالمركز الأول أطفال نادي اسبورتنج الرياضي، المركز الثاني يحيى محمد المصطفى والمركز الثالث Lucy fraser من استراليا.

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ثانيًا فئة 6: 9 سنوات: المركز الاول حبيبة عماد الين، المركز الثاني فاطيما حازم محمد والمركز الثالث Eva Constantinescu من رومانيا

ثالثًا فئة 10: 13 سنة: فاز بالمركز الأول بيري أيمن فتحي، المركز الثاني On Martina من رومانيا والمركز الثالث مايفل ايهاب اديب كامل.

رابعًا فئة 14: 18 سنة: فاز بالمركز الاول Dotiu Catalin Maria من رومانيا، المركز الثاني فريدة تامر نادر والمركز الثالث Li-Wing-Chi من الصين.

خامسًا فئة ذوى القدرات الخاصة: فاز بالمركز الأول يوسف هشام عباس، المركز الثاني جوزيف أيمن شوقي والمركز الثالث محمد مصطفى هدايت عباس كما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للعمل الجماعي لأطفال مصر والمانيا التابعين للمدرسة الألمانية.

واختتم الحفل بفقرة موسيقية لمجموعة من شباب العازفين على الجيتار بقيادة الدكتور عماد حمدي.