شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرًا لـ«الاتحاد العربي للتحكيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية مصر مقراً له، متمنياً التوفيق للاتحاد في القيام بالدور الذي يتطلع إليه في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.

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وأطلع سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية، رئيس الوزراء، على خلفية تأسيس الاتحاد الذي يرأسه نقيب المحامين، ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم في القضايا الاقتصادية والتجارية، وتم تسجيله في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وأشار المستشار سمير زبدية، أمين عام الاتحاد، إلى الدور المهم الذي يتطلع إليه الاتحاد في تطوير آليات التحكيم، سواء في المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وأخرى أجنبية، من خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.

وسلم رئيس الاتحاد العربي للتحكيم، والأمين العام، درع الاتحاد لرئيس الوزراء، تقديراً للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في تعزيز آليات العمل العربي المشترك.