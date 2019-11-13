شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء السد الاحتياطي التابع لـ«النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إثيوبيا اكتمال مشروع بناء سد السرج التابع لمشروع سد النهضة الكبير، حيث يعد هذا السد علامة فارقة في المشروع بأكمله.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني للمشروع، جيرما مينجيستو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الوجه العلوي للسد قد أنجز بالكامل وتم صب أكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا السد له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي حيث سيتم نقل العمال من السرج إلى السد الرئيسي.

وذكر أن معالجة الأساس قد تم إنجازها في وقت سابق لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، كما تم وضع أكثر من 30 ألف غشاء بلاستيكي تحت الأرض.

وأشار إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها.

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وكانت إثيوبيا قد بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

واستضافت واشنطن مؤخرا اجتماعا ضم وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، وأكد الوزراء الثلاثاة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاثة وافقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.

وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعين في العاصمة الأمريكية واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي برعاية أمريكية وبمشاركة رئيس البنك الدولي، أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا.

وأضاف شكري، في تصريحات عقب الاجتماعات، أنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.