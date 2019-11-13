شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه القادم من مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه القادم من مدينة نصر، الى المهندسين، وكذلك الأمر فى الاتجاه المقابل للقادم من وسط البلد ومتجه إلى مدينة نصر، فيما يشهد الكوبرى كثافات متحركة بمنطقة رمسيس بسبب زيادة الأحمال.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.