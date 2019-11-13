شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدين الغارات الإرهابية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الأزهر الشريف، فى بيان، على أن تلك الجرائم الإرهابية التى يرتكبها الاحتلال الصهيونى تجاه أبناء الشعب الفلسطينى يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموى لهذا الاحتلال الغاشم الذى يستهدف الإنسان، ويقضى على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعى وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولى والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
وطالب الأزهر الشريف العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء فى العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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