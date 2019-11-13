شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف "فيتامين K".. تعرف على عالم الكيمياء الحيوية إدوارد دويزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، ذكرى ميلاد عالم الكيمياء الحيوية الأمريكيى إدوارد دويزى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1943. الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن إدوارد دويزى فى ذكرى ميلاده كما يلى: ولد إدوارد دويزى فى هيوم بولاية إلينوى فى 13 نوفمبر 1893. حصل على درجته الجامعية الأولى عام 1914 وفى عام 1916 حصل دويزى على درجة الماجستير فى العلوم بجامعة إلينوى فى إربانا-تشامبين وفى عام 1919 عُين بقسم الكيمياء الحيوية فى جامعة واشنطن فى سانت لويس حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 1920. وفى عام 1923 انتقل دويزى إلى جامعة سانت لويس ليعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية حديث التأسيس فى الجامعة واستمر فى المنصب حتى تقاعد عام 1965. وأطلقت جامعة سانت لويس لاحقًا اسم دويزى على قسم الكيمياء الحيوية تكريمًا له دخل دويزى منافسة مع أدولف بوتنانت لاكتشاف هرمون الإسترون عام 1930، ونجح كلاهما على حده فى اكتشاف المادة بالفعل، ولكن بوتنانت فقط حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1939 . وفى عام 1943 حصل دويزى على جائزة نوبل فى الطب مع العالم الدنماركى هنريك دام لاكتشافهما فيتامين k وبنيته الكيميائية. توفى إدوارد دويزى فى 23 أكتوبر 1986 عن عمر يناهز 93 عامًا.

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