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شيخ الأزهر يستقبل السفير البحريني المنتهية مدته بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير راشد بن عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، سفير البحرين بالقاهرة، بمناسبة انتهاء مدة عمله، سفيرًا لبلاده فى القاهرة.

وقال الإمام الأكبر، إن العلاقات التى تربط بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين هى علاقات تميزت دائما بعمقها ومتانتها، معربا عن تقديره للدور الذى يقوم به العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى خدمة القضايا العربية والإسلامية.

 ووجه فضيلته الشكر للسفير على جهوده المخلصة فى توثيق العلاقات الأخوية بين مصر والأزهر الشريف، ومملكة البحرين، خلال مدة عمله، متنميًا له النجاح فى مهمته الجديدة.

من جانبه، أعرب السفير البحرينى عن سعادته بمدة عمله التى قضاها فى مصر، والتى شهدت تعاونا مثمرا مع الأزهر الشريف، معربا عن تقدير دولة البحرين قيادةً وشعبًا لدور الأزهر الرائد فى ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولشخص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذى يسعى دائما إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.

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