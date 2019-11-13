10 معلومات عن ابن الدموع القديس أوجسطينوس.. لم يعتنق المسيحية فى بداية حياته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد القديس أوجسطينوس، المولود فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر عام 354، الذى تعده الكنيستان الكاثوليكية والأنجليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين. الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن القديس أوجسطينوس فى ذكرى مولده كما يلى: ولد القديس أوجسطينوس فى 13 نوفمبر 354 من أصل نوميدى-لاتينى ولد فى طاجاست "سوق أهراس بالجزائر حاليا " كانت أمه ميسيحية ، أما والده، فكان وثنيا اعتنق المسيحية على فراش الموت . رغم نشأة القديس أوجسطينوس المسيحية، إلا أنه ترك الكنيسة ليتبع الديانة المانوية لٌقب القديس أوجسطينوس بـ "ابن الدموع" نسبة إلى دموع أمه التى كانت تذرف لمدة 20 عامًارغبه منها خلال صلاتها لرجوعه إلى ديانته الأولى وهى المسيحية . فى ميلانو بدأت حياة أوجسطينوس بالتحول وترك المانوية إلا أنه لم يعتنق المسيحية فورًا بل جرّب عدة مذاهب. قام أمبروسيوس أسقف ميلانو بتعميده وتعميد ابنه فى عام 387 فى ميلانو. وفى عام 388 عاد إلى أفريقيا وقد توفيت أمه وابنه فى طريق العودة تاركين إياه دون عائلة . وفى عام 391 تمت تسميته كاهنا فى إقليم هيبو "عنابة فى الجزائر"، وأصبح واعظا شهيرا عُرِف عنه محاربته للمانوية التى كان قد اعتنقها فى الماضى . توفى القديس أوجسطينوس فى 28 أغسطس 430 عن عمر يناهز76 عامًا. الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن القديس أوجسطينوس فى ذكرى مولده كما يلى:

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