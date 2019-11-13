شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 340 طبيبا فقط من دفعة تكليف 2019 سجلوا بوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب فى نقابة الأطباء، أن أغلب أطباء دفعة تكليف 2019، معترضين على النظام الجديد للتكليف، موضحا أن الدفعة الحالية وعددها 832 طبيبا، قام بالتسجيل منهم 340 طبيبا فقط، ومن بينهم 150 طبيبا على الأقل لديهم نيابات بالجامعات، يحصلون على الدرجة المالية فقط بوزارة الصحة ثم يستقيلوا.

وأضاف السيد، فى بيان أصدرته النقابة، لماذا التعجل فى تطبيق القرار الجديد، يجب أن يتم تكليف الدفعة الحالية على النظام القديم، حيث أن هذه الدفعة تأخرت بالفعل فى التكليف، وذلك حتى يتم الانتهاء من مناقشة القرار الجديد الذى سيضر بالأطباء، وسيؤثر على تقديم الخدمة الصحية بالقطاع الريفى.

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فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة تتمسك بوجود مسودة مكتوبة خاصة بنظام التكليف الجديد، ويتم مناقشتها مع الخبراء وأصحاب الشأن لمعرفة مميزاتها وعيوبها، وتلافى وجود سلبيات، قائلا: الأطباء فى حيرة شديدة بسبب عدم وضوح التفاصيل، لذا ننتظر لقاء وزيرة الصحة أو إرسال مسودة النظام الجديد.

واضاف الطاهر، أن النظام القديم للتكليف كان الطبيب يكلف لمدة سنة فى الوحدات الصحية الريفية ثم يقدم على النيابة فى التخصص الذى يريد التدريب عليه، ثم يقدم على الماجستير أو الزمالة، أما فى النظام الجديد سيتم دمج التكليف مع الزمالة مع النيابة، وبالتالى لابد من وضوح مصير الطبيب حال عدم حصوله على التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به، خاصة أن القديم يمنحه حق إعادة التقديم مرة أخرى بعد 6 أشهر فى الحركة التالية للتكليف.

ونفى رفض النقابة، الاجتماع بوزارة الصحة لمناقشة النظام الجديد، وأكد أن النقابة خاطبت الوزارة يوم 26 أكتوبر الماضى، ويوم 4 نوفمبر الجارى، لتوضيح النظام الجديد، ومناقشته ولم يتم الرد فى المرتين.