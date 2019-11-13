شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى، اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة التى تربطها بمصر.

وتسلم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد ياسر محمد أحمد شعبان، سفيرًا جديدًا لمصر لدى البحرين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أنه خلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بالسفير المصري الجديد، مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربطها بمصر في شتى الأصعدة، منوها بحرص البلدين على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق المشترك إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق في أداء مهام عمله.



من جانبه، أعرب السفير ياسر محمد، عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية البحريني، مشيرا إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

