شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تنشر عددا من صفات النبى.. كان يتطلف فى الحديث مع زوجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عدد من شمائل وصفات النبى صلى الله عليه وسلم بمناسبة شهر ميلاده "ربيع الأول".

وقالت دار الإفتاء:"إن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب وهو قائمٌ جلس وإذا غضب وهو جالسٌ اضطجع، فيذهب غضبه، كما كان النبى يقبل معذرة المعتذر إليه ويستغفر له ويوكل سريرته إلى الله".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"كان صلى الله عليه وسلم يتلطف فى الحديث مع زوجاته حتى إنه كان ينادى السيدة عائشة بـ "عائش".

Advertisements