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دار الإفتاء تنشر عددا من صفات النبى.. كان يتطلف فى الحديث مع زوجاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عدد من شمائل وصفات النبى صلى الله عليه وسلم بمناسبة شهر ميلاده "ربيع الأول".

وقالت دار الإفتاء:"إن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب وهو قائمٌ جلس وإذا غضب وهو جالسٌ اضطجع، فيذهب غضبه، كما كان النبى يقبل معذرة المعتذر إليه ويستغفر له ويوكل سريرته إلى الله".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"كان صلى الله عليه وسلم يتلطف فى الحديث مع زوجاته حتى إنه كان ينادى السيدة عائشة بـ "عائش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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