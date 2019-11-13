شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نفذنا شبكة طرق جديدة بأطوال 4.5 ألف كم بتكلفة 75 مليار جنيه منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن وزارة النقل تعمل على تطوير خدمات النقل ومنظومة النقل عمومًا من خلال التعاون مع القطاع الخاص سواء عبر نظام حق الانتفاع أو المشاركة.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته باجتماع وزراء النقل العرب فى دورته الـ 32 المنعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن الدولة شرعت فى تنفيذ 7 آلاف كيلو ضمن المشروع القومى للطرق منذ 2014 وتم الانتهاء من 4.5 ألف كيلو متر فعليا بتكلفة تصل إلى 75 مليار جنيه ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى.

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وقال الوزير إنه جارى تنفيذ 1.5 ألف كيلو متر ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق ومخطط تنفيذ مستقبلًا 1.2 ألف كيلو متر آخرين، حيث مخطط تصل شبكة الطرق إلى 30.5 ألف كيلو متر، وأنه يجرى التعاون مع وزارات النقل والدفاع والإسكان لتنفيذ شبكة الطرق الجديدة.

وأوضح الوزير أن محاور النيل لربط شرق وغرب النيل زادت بنسبة 81%؜ بالمقارنة بما كان قبل 2014 حيث كانت محاور النيل 37 محور فقط الآن أصبحت 54 كيلو متر.