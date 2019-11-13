شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على حالة المرور بمنطقة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منطقة المهندسين، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة فى الاتجاهين بشارع البطل أحمد عبد العزيز المتجه إلى جامعة الدول وشارع أحمد عرابى والكيت كات، وأمام المتجه إلى كويرى الدقى وجامعة القاهرة والجيزة.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

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