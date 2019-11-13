شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بأقدم مستشفى فى كينيا.. وإخلاء المرضى والعاملين والان مع تفاصيل الخبر
وقال قائد شرطة المنطقة الساحلية رشيد يعقوب، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف أن الحريق اندلع بسبب انفجار اسطوانة غاز بالمستشفى، موضحًا أنه لا توجد إصابات لأن جميع المرضى والموظفين تم إجلاؤهم فى الوقت المناسب.
من جانبه، قال الصليب الأحمر فى كينيا، إنه تم إدخال أكثر من 100 مريض إلى مرفق آخر فى مستشفى "أغا خان" ثانى أكبر مدن كينيا.
يُذكر أن، المستشفى الذى اندلع به الحريق، تم بناؤه من قِبل البريطانيين فى عام 1890، وهو أقدم مستشفى فى المدينة ويستوعب 125 سريرًا.
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