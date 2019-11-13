شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يشارك فى مائدة مستديرة بمدينة نوفى ساد الصربية عاصمة الشباب الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصرى رفيع المستوى، فى المائدة المستديرة المزمع عقدها بعد غداً الجمعة فى مدينة نوفى ساد بجمهورية صربيا، عاصمة الشباب الأوروبى لعام 2019، بمشاركة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، باعتبار أن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019، ودينا الحارونى ممثلة منتدى شباب العالم.

وتعقد الدائرة المستديرة تحت عنوان "نوفى ساد وأسوان: عواصم الشباب فى أوروبا وأفريقيا"، فى إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الأفريقى وممثلون عن الشباب الأوروبي فى حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، على أن تخرج الدائرة المستديرة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم.

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وستشهد المائدة عدداً من الجلسات المتنوعة والمهمة على رأسها جلسة نقاشية بعنوان "أهمية الاستثمار فى الشباب"، بمشاركة كلا من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسفير عمرو الجويلى، سفير مصر لدى صربيا، بالإضافة إلى ستيفن هيودولين ممثل وفد الاتحاد الأوربى فى صربيا.

كما ستعقد جلسة أخرى بعنوان "أفضل الممارسات: عواصم الشباب فى أوربا وأفريقيا"، بمشاركة دينا الحارونى ممثلة منتدى شباب العالم، وفالنتينا أنتيك، رئيسة شلكة عواصم الشباب الأوربي، وسيتم توقيع بروتوكول إنشاء شبكة عواصم الشباب الأوروبى بتمثيل كلاً من نوفى ساد عن جمهورية صربيا، وسالونيك عن اليونان، وكلوج نابوكا عن رومانيا، وماريبور عن سلوفينيا، وبراغ عن جمهورية التشيك.