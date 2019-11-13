شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يشارك فى المائدة المستديرة بعاصمة الشباب الأوروبى بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصرى رفيع المستوى فى المائدة المستديرة المزمع انعقادها فى مدينة نوفى ساد بجمهورية صربيا، عاصمة الشباب الأوروبى لعام 2019 وذلك يوم 15 نوفمبر الجارى بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019 ودينا الحارونى ممثلة منتدى شباب العالم .

وتعقد المائدة المستديرة تحت عنوان "نوفى ساد وأسوان: عواصم الشباب فى أوروبا وأفريقيا " فى إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الأفريقى وممثلون عن الشباب الأوروبى فى حلقات نقاشيه لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة، على أن تخرج المائدة المستديرة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم.

واستشهدت المائدة بعدد من الجلسات المتنوعة وعلى رأسها جلسة نقاشية بعنوان: أهمية الاستثمار فى الشباب "بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا، بالإضافة إلى ستيفن هيودلين، ممثل وفد الاتحاد الأوروبى إلى صربيا.

كما ستعقد جلسه اخرى بعنوان "أفضل الممارسات: عواصم الشباب فى أوروبا وأفريقيا" وذلك بمشاركه كل من دينا الحارونى، ممثله منتدى شباب العالم، وفالنتينا أنتيك، رئيس شبكه عواصم الشباب الأوروبى، وسيتم توقيع برتوكول إنشاء شبكه عواصم الشباب الأوروبى، وذلك بتمثيل كل من نوفى ساد "جمهوريه صربيا "و سالونيك "جمهورية اليونان " وكلوج نابوكا "جمهوريه رومانيا، وماريبور "جمهورية سلوفينيا" وبراغ "جمهورية التشيك".