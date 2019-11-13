شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال "قائد الغزوات" مسئول التفجير بتنظيم داعش فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال "قائد الغزوات" فى تنظيم "داعش" الإرهابى ومسئول تفجير المفخخات فى نينوى.

وقالت المديرية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن قوات قسم الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى وبالاشتراك مع فصيل استطلاع القيادة تمكنت من خلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة من القبض على قائد الغزوات لتنظيم "داعش" الإرهابى فى نينوى بعد محاصرته فى مخيم الجدعة بناحية القيارة بالموصل".

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وأضاف البيان، أن "هذا الإرهابى نفذ عدة غزوات بسيارات مفخخة استهدفت المواطنين فى قضاء سنجار وتلعفر وناحية القيروان، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق عن القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار بينهم مسئول التموين والتجهيزات لما يسمى (ولاية الأنبار) ، كما تم مداهمة مخبأ للمعدات فى ناحية البغدادى وناحية كبيسة فى قضاء (هيت) وعثر بداخلهما على صواريخ (كاتيوشا) وصمامات أمان ودراجة نارية وخزان ماء لإخفاء المعدات.