شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه لواشنطن للمشاركة باجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا ومكافحة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمُشاركة فى اجتماع المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولى لمكافحة داعش على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع سيُناقش دور الائتلاف وجهوده ذات الصلة بمكافحة التنظيم الإرهابى وكذا تقييم الموقف والتحركات الدولية المستقبلية، على ضوء التطورات الأخيرة بشمال شرق سوريا.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية سيشارك أيضاً بواشنطن فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة والعمل على إنهاء الصراع حفاظاً على وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها وشعبها الشقيق.