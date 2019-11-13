شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلى يظهر على الجزيرة تزامنا مع العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانا على قطاع غزة، ويسقط الشهداء من المدنيين بينهم أطفال، استضافت قناة الجزيرة القطرية المتحدث الرسمى باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، وذلك لتبرير العدوان الغاشم الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على القطاع.



وأعلن المتحدث الرسمى باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، عن ظهوره على قناة الجزيرة القطرية بالتزامن مع القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، حيث قال: "بعد قليل سأكون ضيف الجزيزة للحديث عن تطورات الوضع فى قطاع غزة".

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كانت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة قد أعلنت فى بيان لها الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 22 شهيدا وإصابة 69 آخرين.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة وهم أسماء محمد حسن أبو العطا، بهاء سليم حسن أبو العطا، محمد عطيه مصلح حمودة، إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس، زكى عدنان محمد غنامه، عبد الله عوض ساكب البلبيسى، عبد السلام رمضان أحمد أحمد، رانى فايز رجب أبو نصر، جهاد أيمن، وائل عبد العزيز، خالد معوض، إبراهيم أيمن، إسماعيل أيمن، رأفت محمد، سهيل خضر، علاء شتيوى، محمود دهام، إسلام رأفت، أحمد أيمن، أمير رأفت، رائد رفيق، مؤمن محمد.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت غارات على شمال قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد قيادى بارز فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى.