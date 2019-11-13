شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشلت محاولة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، فى الحشد أمام مبنى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف أثناء مناقشة تقرير مصر ضمن آلية الاستعراض الدورى الشامل، فى محاولة للتغطية على نجاح العرض المصرى .

وتجاوب عدد كبير من البعثات الدولية مع ما قدمه الوفد خلال الحوار التفاعلى بالمجلس، حيث لم يستجيب لدعوه الجماعة سوى 10 أفراد فقط معظمهم من غير المصريين .



الجماعة الإرهابية تفشل فى الحشد الجماعة الإرهابية تفشل فى الحشد

ورغم محاولات الجماعة لدعوه عناصرها المقيمة فى أوروبا للمشاركة فى تلك التظاهرة، إلا أن الخلافات الناشبة داخل التنظيم الدولى أثرت على المشاركة فى التظاهرة بشكل كبير، وأظهرت حقيقة الانقسام الموجود داخل صفوفها بعد أن لجأت قيادات الإخوان لمصالحها الشخصية دون النظر لشباب الجماعة الذين كانوا يتولون الحشد والمشاركة فى مثل تلك التظاهرات.

فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة

ومنعت الجماعة تصوير التظاهرة وحاول أحد عناصرها الاعتداء على الصحفيين بعدما افتضح ظهورهم الضئيل، وفشل قدرتهم على الحشد، وهو ما أدى الى حدوث خلافات بين المتواجدين فى التظاهرة وانسحاب الأفراد منها تباعا .



الجماعة تواصل فشلها حتى فى الحشد الجماعة تواصل فشلها حتى فى الحشد

يذكر أن الوقفة لم تستمر أكثر من نص ساعة وأضطر بعدها منظمى الوقفة لفضها، رغم أنها كانت مقررة من العاشرة صباحا إلى الثالثة ظهرا .

عجز الإخوان عن افتعال آى مشاكل خلال مناقشة تقرير مصر ظهر بالإمس فى ندوة نظمتها إحدى الجمعيات التابعة للجماعة، حيث لم يشارك فيها سوى ثمانية أشخاص وهو ما أكد ضعف تواجد الإخوان فى الأروقة الدولية، وتأثيرهم المحدود وذلك على خلاف ما تظهره منابرهم الإعلامية المدعومة من دول لها أغراض سياسية دنيئة تجاه مصر .

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فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة

فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة

فشل مظاهرة إخوانية أمام مبنى الأمم المتحدة