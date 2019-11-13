"بشرط تقديم قسيمة الزواج".. القبض على شبكة لتبادل الأزواج بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع مباحث التكنولوجيا والمعلومات القبض على شبكة لتبادل الأزواج يتزعمها موظف وزوجته داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة الشرابية.
كانت معلومات وردت لمباحث الآداب العامة، تفيد بقيام زوجين باستقطاب راغبي المتعة الحرام، وممارسة الجنس الجماعي عن طريق تبادل الزوجات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ بالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات تبين صحة المعلومات كما تبين أن وراء إدارة الشبكة زوجين هما "صلاح الدين. م"، 32 سنة، موظف، وزوجته "مها.م"، 24 سنة، ربة منزل، حيث يقوم بالترويج لنشاطهما المخل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبين أنهما يشترطان على المترددين عليهم تقديم قسيمة الزواج للتأكد من الهوية.
بتقنين الإجراءات تم مداهمة الشقة وضبط المتهم وزوجته، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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