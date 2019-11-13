ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير كشوف الحسابات البنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير كشوف الحسابات البنكية؛ لترويجها على عملائهم من راغبي السفر للخارج مقابل مبالغ مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك، باكتشافهم وجود كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك بأسماء مواطنين ليسوا من عملاء البنك، والتقدم بها لمسئولي بعض السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي بقصد الحصول على تأشيرة دخول لتلك الدول.

تم تشكيل فريق من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامي ثلاثة أشخاص "مندوب سفريات، عامل، حاصل على بكالوريوس هندسة اتصالات -مقيمين بالقاهرة.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير وترويج كشوف الحسابات البنكية المنسوبة للعديد من البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالبلاد، واستغل أحدهم طبيعة عمله كمندوب سفريات بإحدى الشركات الكائنة بمنطقة العجوزة بالجيزة، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير تلك الكشوف وترويجها على المواطنين من راغبي السفر لخارج البلاد للتقدم بها من ضمن المستندات لمسئولي تلــك السفارات والقنصليات العاملة بالبلاد بقصد الحصول على تأشيرة الدخول.

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وبينما يتولى الآخرين ترويج كشوف الحساب المزورة لعملائهم من راغبي السفر نظير حصولهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 4 آلاف جنيه مصري واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمقر الشركة المشار إليه وعُثر على كشوف الحساب البنكية المنسوبة للعديد من البنوك، هواتف محمولة تستخدم في نشاطهم الإجرامي، لاب توب، وطابعة كمبيوتر.

بفحص المستندات والأجهزة المضبوطة فنياً تبين أن كشوف الحسابات مزورة تزويراً كلياً كما تبين أن الأجهزة الإلكترونية مُحملة بصور من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية تُفيد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي المشار إليه، حُرر محضرًا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.