بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل المتهم باستدراج "فتاة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "وائل وخالد"، المتهمين باستدراج "فتاة العياط"، بضمان محل اقامتهما، إن لم يكنا مطلوبان على ذمة قضية أخرى، بحسب صفوت الأمير، محامي المتهمين.

وسط حراسة أمنية انتقل المتهمين أمس إلى مديرية أمن الجيزة لاستخراج حاسب آلي والكشف عليهما، لمعرفة عما إذا كان هناك قضية ضدهما من عدمه.

وأوضح محامي المتهمين إنه انتهى من استخراج شهادة الإفراج الخاصة بهما، والحاسب الآلي، مشيرًا أنه في انتظار الإفراج عنهما.

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كان النائب العام، أصدر قرارا بحفظ الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، وحفظ التحقيقات، فيما يخص قضية القتل الموجهة إليها لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية بشأن قضية فتاة العياط والمتهمة فيها أميرة ١٥ سنة بقتل سائق ميكروباص دفاعا عن شرفها بعدما حاول اغتصابها.

وأثبتت الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن الطعنات التي تلقاها المجني عليه هي من ذات السلاح الذي ضبط وأرشدت عنه المتهمة، كما كشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت الجريمة بمفردها دون مساعدة أحد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة "أميرة. أ" توجهت إلى قسم شرطة العياط وبصحبتها والدها، والمقيمون بطامية الفيوم، وأبلغتهم الأولى بقيامها بطعن شخص بسكين بحوزتها قدمتها وعليها آثار دماء مما أدى إلى وفاة الشخص بالمنطقة الجبلية بناحية طهما.

وأكدت التحقيقات أن المتهم حاول اختطاف الفتاة هو وآخرين وهم "وائل"، حبيب الفتاة، وصديقه "إبراهيم"، واستدراجها إلى المجني عليه "سائق الميكروباص لاغتصابها، داخل سيارة ميكروباص ملك له .