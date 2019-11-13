نائب يصطحب لجنة من التضامن لبحث قرارات الاستبعاد من "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، الأهالي والمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بإرسال كشوف للمتظلمين من قرار استبعادهم من معاش تكافل وكرامة، لعرضها على اللجان المعنية.

واصطحب النائب، اليوم لجنة من وزارة التضامن، لتفقد المتظلمين على قرار الحذف من مستحقي معاش تكافل وكرامة.

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وقال غيته، بحسب بيان، إنه بعد مطالبته والنائب أحمد شعراوي، بفحص حالات تكافل وكرامة، حضرت اليوم لجنة من وزارة التضامن، وستبدأ الفحص للحالات التى تم إيقافها والحالات التي تقدمت ولم تحصل حتى الآن.

وأضاف: "اللجنة مستمرة في العمل لمدة 3 أيام، ويجب إعداد كشف من كل بلد للحالات التي لم ترسل أسماؤها لي في موعد أقصاه اليوم".

وأكد أن الحالات التي تم إرسالها سيتم فحصها جميعا والتأكد من استحقاقهم للمعاش من عدمه.​