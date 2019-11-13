توقف منذ 15 عامًا.. سؤال برلماني للحكومة عن مصير مبنى الأورام السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة بالبرلمان، سؤالا عاجلاً للحكومة، قال فيه: ما مصير مستشفى الأوام الملاصق لمعهد ناصر على كورنيش النيل؟ والذى يطلق عليه المستشفى السياحي لعلاج الأورام، وتوقف العمل به وتعثر استكماله حتى الآن والذي تم بناؤه منذ قرابة الـ 15 عامًا، وترك أمره "محلك سر".

وأضاف، النائب محمد المسعود: هل ترك هذا المبنى دون استكماله لم يعد إهدارًا للمال العام؟ وأين الحكومة من هذا المبنى الذى يطلق عليه المبنى الكويتي للسياحة العلاجية؟ ويحتل موقعًا متميزًا ويطل على كورنيش النيل ومتعثر استكماله حتى الآن.

وتساءل: هل يُعقل أن يهمش مبنى سياحي علاجي صُرف عليه ملايين الجنيهات بهذا الشكل في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق عائد اقتصادي بالعملة الصعبة ويعود بالنفع على خزينة الدولة؟.