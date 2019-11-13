مصر | عاجل.. إخلاء سبيل شابين استدرجا "فتاة العياط" ليغتصبها صديقهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء سبيل شابين استدرجا "فتاة العياط" ليغتصبها صديقهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل المتهمين "وائل" و"إبراهيم"، في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد استدراجهما للفتاة أميرة أحمد وتسليمها لصديقهما الثالث لاغتصابها، ولكنها تمكنت من قتله.

فيما قالت "دينا المقدم"محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، إنها تشكر النائب العام المستشار"حمادة الصاوي" على قراره أنه لا وجه لإقامه الدعوة، وهذا يدل على أن الفتاة تدافع عن نفسها وعن شرفها، مضيفة أن إدارة النائب في الفترة الاخيرة كانت لها توجه ملحوظ وادراته مختلفة عن من سبقوها تمامًا.

وأفادت المحامية "المقدم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قرار أمس، قرارًا تاريخيًا يعبر عن القضاء المصري وعن المرأة المصرية، وأنه ليس كقرار شحصي في القضية وأنها قرار يخص كل فتاة مصرية تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها كانت واثقة من براءتها في يوم من الأيام

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمس، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

وذكر بيان صادر عن النائب العام، أمس الثلاثاء، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي وقعت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول؛ ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.

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وتابع البيان: فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه؛ لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاذ مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحة للوصول إلى مبتغاه.

وعرض عليها أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم؛ فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها؛ فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينًا يهددها به؛ فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجهًا إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنة برقبته؛ فخلع قميصه ليحبس به نزف دمائه، واستكمل محاولاته للنيل منها، فانهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.

وكانت النيابة العامة عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما؛ وسألت المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى، ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة.

وأدلى الشهود بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفى رفقته، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى، والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التوصير الذي كشفت عنه التحقيقات.