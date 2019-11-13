مصر | "غير مرخصة".. حبس 9 متهمين لحيازتهم أسلحة وذخائر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مرخصة".. حبس 9 متهمين لحيازتهم أسلحة وذخائر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 9 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وأفادت التحريات، أن المتهمين نفوا حيازتهم للأسحلة للاتجار وأنها بقصد الدفاع عن النفس، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

وكان تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، واعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين خلال حملة أمنية، 3 بنادق خرطوش ماركة بامب أكشن، و5 فرد خرطوش، بالإضافة إلى طبنجة و5 طلقات، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.