مصر | "لا خسائر بشرية".. التحقيق في حريق جراج ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لا خسائر بشرية".. التحقيق في حريق جراج ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب المعمل الجنائي، في واقعة اندلاع حريق بجراج أسفل كوبري بولاق الدكرور بمنطقة أبو قتادة، لكتابة تقرير واف والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، بنشوب حريق بأربعة سيارات ميكروباص بجراج أسفل كوبري بولاق الدكرور، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، قبل امتداد الحريق لما يقرب من 40 سيارة كانت مكونة داخل الجراج.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق هائل، اندلع بجراج أسفل كوبري بولاق الدكرور "نزلة الدائري" بمنطقة أبو قتادة، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من جراج بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بمنطقة أبو قتادة، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.



وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

