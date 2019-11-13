مصر | تأجيل مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح " لـ24 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعات دفاع 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح " لـ24 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

