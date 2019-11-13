أخبار مصر | أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" الأسبوع القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجندة اجتماعات "إفريقية النواب" الأسبوع القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات الأسبوع القادم.

حيث تعقد اللجنة أول اجتماع لها الأحد القادم، وذلك لعرض وزارة الزراعة آخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة"، والاجتماع الثاني يناقش طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين طارق رضوان وماجد أبو الخير بشأن جدوى المزارع النموذجية في بعض الدول الأفريقية على الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا، والاجتماع الثالث بعقد لقاء مع سفيرة دولة مالاوي.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع الاثنين القادم، وذلك بعرض الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدني لدعم توجه مصر لأفريقيا، ويعقد الاجتماع الخامس للجنة الثلاثاء القادم بلقاء مع سفير دولة غانا.

كما تعقد اللجنة الاجتماع السادس، لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه بتاريخ 8102019 عن أداء الحكومة بعد خمسة عشر شهرًا من بدء عملها، والرد عليه فيما يخص لجنة الشئون الأفريقية.