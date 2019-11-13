أخبار مصر | محافظ القاهرة: استمرار رفع حالة الاستعداد بالعاصمة للسيطرة على مفاجآت الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: استمرار رفع حالة الاستعداد بالعاصمة للسيطرة على مفاجآت الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مع أهمية التعامل الفوري مع أية شكاوى لأماكن تجمع وتمركز المياه، والتحرك وفق خطة ومنظومة عمل موحدة ومنسقة بين الاجهزة المعنية لاستغلال الإمكانات والمعدات المتاحة أفضل استغلال.

وشدد المحافظ على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة واللجان المشتركة النزول للشارع والمرور بأنفسهم على مراجعة وتطهير بلاعات الامطار للتأكد من مدى جاهزيتها واستعداداها لتصريف اية كمية متوقعة من الأمطار.



وطالب "عبدالعال" رئيس هيئة الصرف الصحي ضرورة استكمال تنفيذ خطة انشاء بلاعات صرف جديدة بنطاق محاور القاهرة، والي تضم 6 مراحل وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة منها لتزويد القدرة على أستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار في حالة استمرار هطولها لفترات طويلة وتجنبا لحدوث بعد الازمات الماضية فى بعض مناطق القاهرة.