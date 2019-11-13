أخبار مصر | النائب حسني حافظ: عيد الجهاد نبراس وعلامة مهمة في تاريخ الكفاح الشعبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب حسني حافظ: عيد الجهاد نبراس وعلامة مهمة في تاريخ الكفاح الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدي حسني حافظ، إن حزب الوفد يحرص كل عام على الاحتفال بعيد الجهاد الوطني ليظل هذا العيد نبراس ومحطة مهمة في تاريخ الكفاح الشعبي المصري لتحقيق الاستقلال.

وأضاف "حافظ"، أن عيد الجهاد الوطني كان مرحلة من مراحل التحرير التي قادها الزعيم سعد باشا زغلول ورفاقه من أجل تحقيق الاستقلال للوطن ثم اندلعت ثورة 1919 التي نجحت في تحقيق الاستقلال لمصر وعلمت العالم كيف يكون الحفاظ على الأوطان.

وشدد النائب الوفدي، على أهمية دراسة أحداث عيد الجهاد من قبل الجميع وخاصة الشباب ليتعلموا أن الوطن عزيز وغال لذلك يجب أن نحافظ على الدولة المصرية والوقف خلف القيادة السياسية والسعي لبناء الدولة بناء قوي بسواعد أبنائها.