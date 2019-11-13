أخبار مصر | الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد لبحث القضايا الإقليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد لبحث القضايا الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

كما سيبحث الجانبان تطورات الساحة الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي ودعم العمل العربي المشترك.