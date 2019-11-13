أخبار مصر | وزير النقل: بدء إنشاء 6 كباري جديدة على النيل بداية من العام المالي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: بدء إنشاء 6 كباري جديدة على النيل بداية من العام المالي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ستبدأ في إنشاء 6 محاور على النيل العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من 8 محاور يجري العمل فيهم في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من 7 محاور فعليا في الفترة الماضية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الكباري المقامة على النيل في الوقت تصل إلى 59 محورا.

وأشار في كلمته أمام الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، أن المشروع القومي للطرق والذي تم إطلاقة اعتبارًا من 30 يونيو عام 2014 وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط.

حيث تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل وجار تنفيذ عدد (8 محاور) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية العدد المذكور سلفًا.

وكما أكد الوزير، على أن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب في العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول.

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وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

وأشار وزير النقل، إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى (توفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل ورفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP – EPC+F ).

وتتمثل استراتيجية وزارة النقــــل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية فى (الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية وإستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم إعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.