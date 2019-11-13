أخبار مصر | تفاصيل جديدة بشأن وحدات الصحفيين التابعة للأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة بشأن وحدات الصحفيين التابعة للأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا مسبقًا، بالتعاقد مع وزارة الأوقاف في الحصول على عدد من وحدات الإسكان بعدة محافظات مختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن النقابة خاطبت الوزارة بشأن تلك الوحدات والشروط والتفاصيل، والرد على النقابة بموعد الإعلان عن التفاصيل، ولم يصل للنقابة أي رد حتى الآن.

وكانت نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، خاطبت هيئة الأوقاف خلال الأيام الماضية، لمعرفة أسعار الشقق والمواقع الجغرافية المتاحة لفتح باب الحجز خلال أسبوع، وذلك للوحدات التي أعلنت عنها النقابة بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة الماضية.

وتستعد نقابة الصحفيين، للإعلان عن شقق إسكان وزارة الأوقاف خلال الأسبوع المقبل، بعد الحصول على حصر كامل لعدد الوحدات المتاحة والاتفاق المبدئي بين ضياء رشوان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف، أن الوزارة ستطرح عددًا من الشقق قريبًا مخصصة للصحفيين بدعم من 15 إلى 25 ألف جنيه، بنظام الفائدة التناقصية حسب السداد وبنظام التمويل العقاري، إذا تم دفع نصف الثمن مقدما يحصل على الشقة دون فوائد.

وجاء التوزيع الجغرافي لشقق الإسكان الصحفيين والتي جاءت كالتالي:

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(130) وحدة بعمارات زهرة قليوب – محافظة القليوبية.

(51) وحدة بإسكان الشباب في مدينة بدر.

(10) وحدات سكنية بالقاهرة في منطقة حدائق القبة – ولي العهد.

(8) وحدات بمشروع طيبة جاردن بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق نظام "القرعة العلنية"، إذا فاقت أعداد الحاجزين أعداد الوحدات المتاحة، ويدفع 50٪ كاش كمقدم وقسط على 3 سنوات بدون فوائد و25٪ وقسط على 10 سنوات بفائدة البنك المركزي.

ومن شروط الحصول على الوحدات، ضرورة أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من مشاريع النقابة.