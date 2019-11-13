أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنفذ قوافل طبية في 4 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنفذ قوافل طبية في 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية عن تنفيذ القوافل الطبية، بالتعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة من 18 إلى 24 من نوفمبر الجاري علي مستوي محافظات المنيا، كفر الشيخ، القاهرة وجنوب الوادي.

وتهدف القوافل الطبية إلى الإرتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، وإكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي.

كما يتم توفير العديد من الأطباء والتمريض وصرف العلاج للمرضي بالمجان ويتم تحويل بعض الحالات لمستشفيات الجامعات في حالة إجراء إشاعات، تحاليل، عمليات جراحية.

