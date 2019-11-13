شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يخصص 50% من أرباح منتجات مدرسة صناعية مكافأة للطلاب والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تخصيص 50% من أرباح منتجات مدرسة محي الدين أبو العز الثانوية الصناعية العسكرية بشربين مكافأة لجميع الطلاب والعاملين تشجيعا لهم على زيادة الإنتاج حتى يكون هناك تنافسية في التعليم وفي الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمدرسة برفقة علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، والعميد إيهاب السلاب و فوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب، والمقدم وليد عبدالعظيم قائد المدرسة، والمقدم مصطفى الهنيدي نائب مأمور قسم شربين.

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وقال شاروبيم، فى بيان صحفى، إن "التعليم الصناعي والفني هو قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري لأن جميع دول العالم المتقدمه تولي التعليم الصناعي اهتماما كبيرا لأن الإنتاج والتصنيع هما أساس اقتصاد الدول وقوتها الأساسية".

ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بصرف نصف شهر مكافأة لجميع العاملين بالمدرسة تقديرا لجهودهم المبذولة في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة ورفع مستوى الطلاب التعليمي، مشيدا بدور القوات المسلحة البارز في تطوير المدارس العسكرية وتدريب الطلاب على الالتزام والجدية وتحمل المسؤولية وتدريبهم على أحدث التدريبات العسكرية وذلك بعد متابعته للعروض العسكرية للطلاب والأداء المتميز.

وفي ختام الزيارة، افتتح محافظ الدقهلية ميدان الرماية بالمدرسة لتدريب الطلاب على استخدام السلاح، وتفقد قسم تشغيل المعادن ووحدة CNC.

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة محي الدين أبو العز الثانوية الصناعية العسكرية بشربين

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة محي الدين أبو العز الثانوية الصناعية العسكرية بشربين

محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة محي الدين أبو العز الثانوية الصناعية العسكرية بشربين