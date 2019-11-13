أخبار مصر

وزير القوى العاملة والسفير السعودي يبحثان تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة والسفير السعودي يبحثان تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول أهم المعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها، وذلك بحضور القنصل السعودي محمد ناصر السبيعي.

Advertisements

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أي فرق بين أي مواطن مصري وأي مواطن سعودي.

وأشاد «سعفان» بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كافة الأمور في العمل المشترك مع السفارة السعودية.

وتم تبادل الرؤي فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة والسفير السعودي يبحثان تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا