شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة والسفير السعودي يبحثان تسهيل عمل شركات إلحاق العمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول أهم المعوقات التي تواجه شركات إلحاق العمالة المصرية، والعمل على حلها وتذليلها، وذلك بحضور القنصل السعودي محمد ناصر السبيعي.

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وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبار أن مصر والسعودية وطن واحد وشعب واحد على مر العصور، لا يوجد أي فرق بين أي مواطن مصري وأي مواطن سعودي.

وأشاد «سعفان» بمدى التعاون الكبير والمثمر بين وزارة القوى العاملة والسفارة السعودية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دائمًا على تذليل كافة الأمور في العمل المشترك مع السفارة السعودية.

وتم تبادل الرؤي فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة التي تخص العمل والعمال.