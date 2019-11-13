شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: 3.6 مليار دولار حجم التبادل مع ألمانيا خلال أول 9 أشهر من 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي.

وقال «نصار» خلال جلسة المباحثات مع الدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة، الأربعاء، إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3مليار و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وان المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد.

وأوضح أن هناك فرصًا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

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وأشار وزير التجارة إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وان الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.

ولفت «نصار» إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال انتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا بالقاهرة إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.

وفى هذا الإطار، أشار نون إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة والتي من المتوقع ان تشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيسي والقيادي، الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي وهو الامر الذي يلقى اهتمام كبير من الشركات الألمانية.