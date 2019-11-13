شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستجيب لأولياء أمور طلاب «القومية»: «نقلهم لحين انتهاء الترميم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الأربعاء، لطلب أولياء أمور طلاب المدرسة القومية بمدينة المنيا، والتي شهدت عمليات حفر غير شرعية للتنقيب عن الآثار منذ الأسبوع الماضي، ونقل الطلاب إلى المدرسة الثانوية القديمة بنات بمدينة المنيا «فترة مسائية»، بدلًا من نقلهم لإحدى المدارس بمدينة المنيا الجديدة .

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كما كلف المحافظ لجنة فينة من الأبنية التعليمية، والإدارة الهندسية بمركز المنيا، ومسئولين من مديرية التربية والتعليم، بالقيام بأعمال الترميم والصيانة للمدرسة، في أعقاب تعرضها لأعمال حفريات بعمق 7 أمتار وبقطر 3 أمتار، للتنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي.

من جانبه، كلف محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجنة مالية وإدارية، برئاسة مصطفي محمد، للأشراف على الأعمال خلال 3 أشهر، لحين الانتهاء من الترميم، وتعيين مدير جديد بدلًا من المدير السابق المتهم في القضية.

كانت المدرسة القومية بمدينة المنيا قد تعرضت لأعمال حفريات غير شرعية للتنقيب عن الآثار بالمدرسة، حيث تم ضبط 5 متهمين بينهم مدير المدرسة ومسئول بمديرية ري المنيا، وخفير المدرسة، و2 من العمال أثناء القيام بأعمال الحفر، ومعهم المعدات.