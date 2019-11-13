شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 طالبة.. «التعليم» تعلن انطلاق مهرجان «فتاة المستقبل» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انطلاق المهرجان الترويجي الرياضي الأول، الأربعاء، بمشاركة 300 طالبة من المرحلة الإعدادية تحت شعار «فتاة المستقبل»، وذلك على ملاعب نادي ميت خاقان الرياضي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بهدف تمكين الفتيات لما لها من دور فعال في نهوض المجتمع، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية.

وشارك في المهرجان 7 مدارس هي: «مدرسة دار التربية الرسمية للغات، المدرسة الرسمية المتميزة للغات، مدرسة مصر الحرة للغات، مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة، مدرسة المساعى الإعدادية الجديدة، مدرسة المساعى الإعدادية القديمة، مدرسة الشهيد طارق طلبة (الحسينية سابقا)».

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وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، إن هذا المهرجان نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مشيرة إلى أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات العمل الجماعي وبث روح المرح بين الطالبات.

وأضافت حسن، أنه تم تكريم الطالبات في نهاية المهرجان وتم تسلميهم شهادات تقدير من الاتحاد الرياضي المدرسي، موضحة أن المهرجان يعد بداية انطلاق مشروع تمكين الفتيات بالمحافظات والذي سيتم تنفيذه في محافظات المنيا والسويس وشمال سيناء.

حضر المهرجان، مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وعدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة.